Moradora de Campo Mourão fatura R$ 100 mil no Nota Paraná

Uma moradora de Campo Mourão foi contemplada nesta quinta-feira, 8, com o segundo prêmio do programa Nota Paraná, no valor de R$ 100 mil. Ela concorreu com 14 bilhetes gerados de 9 notas fiscais e foi sorteada com o de número 27.868.321. O prêmio principal, de R$ 1 milhão, saiu para um morador de São José dos Pinhais.

Já o terceiro prêmio, de R$ 50 mil, foi para uma consumidora de Pinhais, na RMC. Além dos principais prêmios, o sorteio do Nota Paraná contemplou outros 100 consumidores com R$ 1 mil, e 15 mil pessoas com R$ 50.

Este também foi o primeiro sorteio do programa já com os prêmios adicionais de R$ 100. Foram R$ 800 mil a mais do que nos anteriores sorteados para 8 mil consumidores que colocaram o CPF em suas notas fiscais. Esse valor fazia parte do sorteio do Paraná Pay e, a partir de agora, faz parte do sorteio regular do Nota Paraná.

Com isso, o número total de prêmios entregues também sobe – o que significa que os paranaenses têm mais chances de ganhar. Nesta quinta-feira foram 23.103 bilhetes sorteados. Já no restante do ano, quando não houver o prêmio de R$ 1 milhão em disputa, serão 43.102 ganhadores.

ENTIDADES SOCIAIS

O Nota Paraná também beneficia entidades sociais. O programa conta com 1.797 instituições da sociedade civil cadastradas, atuantes nas áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportiva e cultural. As organizações recebem os créditos das notas fiscais doadas pelos consumidores e também concorrem nos sorteios mensais. Desde setembro de 2023, essas entidades passaram a concorrer mensalmente a 40 prêmios de R$ 5 mil.

COMO PARTICIPAR

Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.