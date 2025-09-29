TRAGÉDIA EM QUINTA DO SOL

Uma violenta colisão entre uma ambulância do município de Quinta do Sol e um caminhão-baú deixou pelo menos uma mulher morta e outros feridos no final da tarde desta segunda-feira, 29.

O acidente ocorreu na rodovia PR-082, entre Quinta do Sol e Engenheiro Beltrão e mobiliza várias equipes de resgate incluindo Corpo de Bombeiros, SAMU, aeromédico de Maringá e ambulâncias de municípios vizinhos. A circunstancias do acidente ainda serão apuradas pela perícia. Mais informações em breve.