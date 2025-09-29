Nova licitação para serviços de limpeza pública em C. Mourão

A prefeitura de Campo Mourão marcou novo pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada para gestão da limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, através da realização dos serviços de varrição e disponibilização de equipes permanentes, coleta e transporte dos resíduos domiciliares e recicláveis, operação e manutenção de aterro sanitário. Será no dia 20 de outubro e o valor máximo foi estipulado em R$ 34.875.211,26.

O pregão está marcado para o dia 20 de outubro, às 9 horas, na Gerência de Licitações do Município. De acordo com o termo de referência do processo licitatório, a contratação é necessária para garantir a adequada gestão dos resíduos sólidos no

Município. Ressalta ainda que a demanda se justifica em virtude da proximidade do encerramento em vigência.

O contrato inclui a coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos de edifícios, residências, estabelecimentos comerciais próprios públicos, de feiras livres e eventos, etc.; Coleta seletiva manual e transporte de resíduos domiciliares recicláveis; Operação, manutenção, conservação e licenciamento de operação do aterro sanitário; Varrição de vias e logradouros públicos; Fornecimento de equipe padrão permanente para serviços de roçada das vias públicas e manutenção de parque e praças e para serviços de coleta de resíduos nas vias públicas; Fornecimento de equipe padrão permanente para serviços de roçada das vias públicas e manutenção de parque e praças e para serviços de coleta de resíduos nas vias públicas, entre outros serviços correlatos.

No final do ano passado, através de medida cautelar, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Fábio Camargo, determinou a suspensão de licitação aberta para a concessão dos serviços de limpeza. O valor estimado da contratação, com prazo de 30 anos, era de aproximadamente R$ 1,01 bilhão. Uma nova concorrência pública eletrônica, marcada pela atual administração municipal, foi revogada no início do último mês de agosto. a contratação seria pelo prazo de 24 meses, com o valor máximo estabelecido em R$ 33.903.191,07. A contratação seria pelo prazo de 24 meses, com o valor máximo estabelecido em R$ 33.903.191,07.

A unidade local do Observatório Social do Brasil (OSB) monitora todas as licitações realizadas pelo poder público local.

CONTRATAÇÃO DIRETA

A prefeitura também publicou aviso de contratação direta de empresa especializada para serviços de fornecimento de alimentação – um almoço e dois jantares – para 28 pessoas, buffet livre e bebidas inclusas. No dia 2 de outubro será realizada a sessão e o valor máximo foi fixado em R$ 4.712,40.

Outra contratação direta está marcada para o dia 1 de outubro. Tem por objetivo contratar serviços especializados de sonorização, iluminação, backline e fornecimento de dois geradores, destinados à realização do show artístico da dupla Clayton & Romário no dia 10 de outubro. O valor máximo foi estipulado em R$ 45.500,00.