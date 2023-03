Tragédia em Jandaia do Sul: ônibus escolar é arrastado por trem e causa mortes

Um trágico acidente envolvendo um ônibus escolar e um trem deixou pelo menos duas crianças mortas e vários feridos na cidade de Jandaia do Sul. O acidente ocorreu no final da manhã desta quinta-feira e teria envolvido um ônibus com crianças da APAE

A locomotiva cruza por dentro da cidade quando acabou batendo e arrastando o ônibus que transportava os estudantes. Várias equipes de socorro de várias cidades próximas estão no local, inclusive o aeromédico do Samu para prestar atendimento às vítimas. Mais informações no decorrer do dia.