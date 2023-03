Vence nesta sexta-feira, prazo para pagamento do IPTU 2023

Termina nesta sexta-feira, 10 de março, o prazo para pagamento em cota única e da 1ª parcela (para quem fez essa opção) do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023. Os boletos foram entregues nos domicílios cadastrados e também está disponível no endereço eletrônico https://campomourao.atende.net/subportal/iptu, onde o contribuinte poderá baixar o boleto ou pagar por PIX.

O pagamento à vista garante ao contribuinte desconto de 10 por cento. Quem efetuou o pagamento em dia em 2022 também é beneficiado com desconto de pontualidade de 10 por cento sobre o imposto. Nos boletos entregues nos domicílios estão as guias com opções do pagamento à vista e das duas primeiras parcelas. Os contribuintes que optarem pelo parcelamento receberão, posteriormente, o boleto com as demais vias.

Quem optou pelo pagamento parcelado em até 10 vezes, a data da primeira parcela também é 10 de março. “Os proprietários de imóveis não edificados que não cadastraram endereço de entrega terão que baixar pela internet ou retirar na praça de atendimento”, explica o secretário de Finanças e Orçamento, Aldecir Roberto Silva.

Os recursos arrecadados com o IPTU são incorporados à receita do município para a execução dos diversos serviços públicos prestados à população. Mais informações pelos telefones 3518-1163 ou 3518-1197, ou na Praça de Atendimento da prefeitura (Rua Brasil, 1407, Edifício Plaza – térreo).