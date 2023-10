Trabalhador de 61 anos cai de telhado de escola e fica ferido

Um homem de 61 anos sofreu uma queda de aproximadamente quatro metros enquanto prestava serviços no telhado da Escola Municipal Urupês, em Campo Mourão. O incidente ocorreu no final da manhã desta quina-feira, 5.

Na queda ele bateu a cabeça e chegou a ficar inconsciente por algum tempo. Funcionários da escola acionaram as equipes do Siate e Samu que prestaram atendimento à vítima.

O homem, que já estava consciente no momento do atendimento dos socorristas, foi encaminhado a uma unidade hospitalar com ferimentos na cabeça, porém, sem nenhuma fratura pelo corpo.

O Subtenente De Souza, do Corpo de Bombeiros, alertou para o uso de equipamentos de proteção individual, lembrando que acidentes semelhantes ao ocorrido na Escola Urupês, são registrados com certa freqüência em Campo Mourão.

“Todo serviço executado a mais de um metro e meio do solo exige-se equipamento de segurança. É uma medida de proteção que evita esse tipo de acidente e até mortes no trabalho”, ressaltou.