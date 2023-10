Fase final: Paraná Bom de Bola reúne atletas de 32 municípios em CM

Delegações de 32 municípios se apresentam nesta quinta-feira (05) em Campo Mourão, na região Centro-Oeste, para a primeira parte da fase final do Paraná Bom de Bola 2023. As disputas começam sexta-feira (06) e seguem até domingo (08). A segunda fase, que encerra a edição, será de 26 a 29 de outubro, também em Campo Mourão.

Neste fim de semana, 43 equipes estarão competindo, todas finalistas da competição, vencedoras das fases regional (em maio) e macrorregional (em julho). Elas são divididas em quatro categorias: 15+ feminino, sub-16 masculino, sub-21 masculino e 50+ master.

Lançado em 2021, o Paraná Bom de Bola faz parte dos 11 jogos oficiais do Governo do Estado, é realizado pela Secretaria do Esporte e trabalha dois pilares da Política Estadual de Esportes: a formação de jovens atletas e o esporte para toda vida, este destinado a pessoas de 50 anos ou mais. Além disso, o Paraná Bom de Bola engloba futebol feminino, promoção da saúde e turismo, pois movimenta as regiões que recebem a competição.

Marcelo Neves, coordenador do Paraná Bom de Bola, diz que são muito boas as expectativas para o fim de semana. “Estamos aguardando todos para uma grande abertura e uma competição de alto nível”, disse.

A abertura acontece sexta-feira (6), no Ginásio Belin Carolo, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e terá show da dupla sertaneja Marcos e Belutti. O ingresso vale 1 quilo de alimento não perecível e já está disponível para a retirada na Fundação de Esportes de Campo Mourão, localizada na Praça da Juventude.

Confira as equipes que estão na final:

Feminino : Curitiba, Londrina, Toledo, Arapoti, São Mateus do Sul, Manoel Ribas, Centenário do Sul, Maringá, Roncador, Marechal Cândido Rondon e Dois Vizinhos.

Sub 16 masculino : São José dos Pinhais, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, São Mateus do Sul, Guarapuava, Londrina, São Pedro do Ivaí, Maringá, Cidade Gaúcha, Cascavel e Toledo.

Sub 21 masculino : São Mateus do Sul, Foz do Iguaçu, Goioerê, Altônia, Araucária, Florestópolis, Cornélio Procópio, Maringá, Moreira Sales, Cascavel e Coronel Vivida.

Master +50 masculino : Cafelândia, Foz do Iguaçu, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Guarapuava, Jardim Alegre, Andirá, Paraíso do Norte, São Jorge do Ivaí, Pato Branco e Itapejara D’Oeste.

RESULTADOS

Os documentos oficiais da fase final do Paraná Bom de Bola (boletim, programação, resultados, classificação final e notas – serão publicados no site da Secretaria de Estado do Esporte. Confira também os resultados das fases Regional e Macrorregional.

Agência Estadual de Notícias