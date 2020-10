Taxista morre em acidente próximo ao trevo de Janiópolis

Um taxista de Janiópolis morreu ontem à tarde, em um acidente ocorrido na BR 272, próximo ao trevo de acesso à cidade. Ele perdeu o controle da direção do Fiat Uno que dirigia e capotou fora da rodovia, por volta das 16h30.

Conhecido como “Walter Taxista”, ou “Waltão Taxista”, ele foi ejetado para fora do carro e morreu no local.

Ele estava acompanhado de uma mulher, que sofreu ferimentos graves e foi socorrida pelo helicóptero Aeromédico do Samu, sendo encaminhada para um hospital de Campo Mourão. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para apurar a causa do acidente. O veículo ficou completamente destruído.

Informações: Goionews