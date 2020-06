Superintendente da Casa Civil do PR morre em acidente

O superintendente de Governança da Casa Civil do Governo do Estado, Phelipe Mansur, morreu em um acidente automobilístico ocorrido no início da tarde desta segunda-feira (1º de junho). O acidente ocorreu na BR-277, região de Teixeira Soares, próximo a Ponta Grossa.

Também morreram no acidente, o assessor de Mansur, João Ricardo Schneider e o motorista Paulo Rogério da Cruz, ambos lotados na Casa Civil.

O acidente envolveu seis veículos e deixou pelo menos quatro pessoas com ferimentos. Mansur ainda chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao Hospital em Irati, mas morreu por conta da gravidade dos ferimentos.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia muito na hora do acidente e um veículo, na pista, em sentido Curitiba, rodou e atingiu os demais que vinham no sentido contrário.

Além do Setran, ocupado por Mansur, a colisão envolveu um Ônix, de Teixeira Soares (PR), um caminhão VW 24.250, de Barueri (SP), um Peugeot 207, de Curitiba (PR), um Voyage, de Cascavel, (PR) e uma Montana, de Irati (PR).

A PRF não informou em qual veículo estavam as vítimas gravemente feridas.