Live do Espaço Sou Arte teve expectadores em seis países

A live de quase três horas de duração que o Espaço Sou Arte – Campo Mourão – realizou na tarde de domingo (31/5) foi visualizado por pessoas de praticamente todos os estados brasileiros e de outros cinco países: Itália, Alemanha, Irlanda, Japão e Portugal. Além de levar diversão, emoção e alegria para o público que desde o início da pandemia da Covid-19 não tem a oportunidade de assistir nos palcos as apresentações da companhia, a ação teve ainda o objetivo de arrecadar doações para os 30 artistas profissionais do grupo que vivem exclusivamente da arte e eventos. A iniciativa visou também colaborar com projetos sociais que acontecem dentro do Espaço Sou Arte.

Até às 15 horas desta segunda-feira, a live teve 12.500 visualizações pelo Facebook – com quase mil comentários e cerca de 31 mil pessoas alcançadas. Já pelo canal do Youtube, a live teve mais de 6.500 visualizações. A apresentação, que teve muito humor, arte e emoção a flor da pele, ainda pode ser visto nas redes sociais do Espaço Sou Arte.

Na avaliação da diretora executiva da companhia, Edilaine Maria de Castro, os números demonstram o sucesso e a credibilidade que o grupo conquistou ao longo da sua história. O show incluiu números de solo e aéreos, contando também com a irreverencia da Palhaça Pipoca e do Palhaço Coquinho, entre outras atrações.

Durante a live aconteceram várias atividades, como a Solidariedade Delivery, onde três artistas entraram com suas motos simulando a participação no tradicional globo da morte. Neste caso, o Globo da Vida. Para as doações acima de R$50,00 feitas pelo telefone por moradores de Campo Mourão, os motoqueiros foram buscar, fazendo um número artístico e uma foto com a família doadora, depois mostrada ao vivo durante live. Os motoqueiros tiveram bastante trabalho para dar conta do recado.

Outra ação foram as doações espontâneas realizadas diretamente na conta bancária da Associação Sou Arte (ASA), que contou com a colaboração de pessoas de todo o Brasil, que se solidarizaram com o trabalho da companhia e com a situação atual dos artistas.

PROMOÇÕES

o próximo domingo (dia 7), às 16 horas, através de live no Yotube, acontece o sorteio da ação entre amigos (rifa virtual) promovida pela companhia para fazer frente aos problemas decorrentes das restrições impostas pelo Covid-19. A adesão à rifa virtual é feita pelo site www.souarte.com.br/ acaoentreamigos. Os participantes concorrem a apresentações do grupo. A rifa tem números de três valores: R$ 100,00, R$ 50,00 e R$ 25,00. Até o momento, a ação entre amigos atingiu 30 por cento da meta estabelecida.

Para o Dia dos Namorados, que acontece neste final de semana, o Espaço Sou Arte está oferecendo o “Amor Delivery”. Um mini espetáculo temático ao vivo, com a participação de seis artistas d companhia, pode ser contratado pelos interessados para apresentação na frente do trabalho ou moradia do namorado ou namorada.

Um presente inusitado que reúne números de circo, dança, música e poesia, entrega de presentes, leitura de cartas de amor. Quem sabe até pedidos de casamento.