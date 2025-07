Socorrista atende acidente em Campo Mourão e descobre que a vítima era o sogro que acabou morrendo

Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Campo Mourão passou por uma situação delicada no final da tarde desta terça-feira (29). Durante o atendimento a uma ocorrência de atropelamento, ele descobriu que a vítima era seu sogro, Noel Crispin, de 74 anos.

O idoso havia saído de casa após deixar a esposa, com a intenção de resolver pendências no centro da cidade. Ele chegou a comprar carne para um churrasco e, ao retornar para buscar a companheira com destino a um sítio da família, foi atropelado por um ônibus do transporte escolar no cruzamento da rua São Paulo com a avenida Guilherme de Paula Xavier.

Segundo relatos do genro socorrista, o sogro foi atravessar a rua, próximo a uma esquina, quando o coletivo o atingiu ao realizar a conversão. A vítima bateu a cabeça no para-brisa do ônibus e caiu no asfalto, apresentando intenso sangramento.

O genro conta que foi o primeiro a chegar ao local, dois minutos depois e já iniciou os procedimentos de primeiros socorros, incluindo imobilização, entubação e administração de medicamentos. Somente durante o atendimento ele reconheceu que se tratava do sogro. A confirmação veio ao ouvir o nome de sua esposa sendo mencionado como filha da vítima.

O idoso foi encaminhado com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada cerca de duas horas após o acidente. “Foi um choque muito duro. Ele saiu de casa, comprou carne para a gente fazer churrasco no sítio, mas lamentavelmente ocorreu essa fatalidade”, lamentou o socorrista, identificado por Edson.