Pedestre é atropelado por veículo ao caminhar sobre a pista, na PRC-158

Um homem foi atropelado por um veículo na noite desta terça-feira (29), na rodovia PRC-158, nas proximidades do restaurante Caipirão, entre Campo Mourão e Peabiru. A vítima, cuja identidade ainda não foi divulgada pelas autoridades, sofreu ferimentos moderados após ser atingida por uma GM Tracker.

Segundo informações preliminares, o pedestre caminhava sobre a pista de rolamento, quando foi surpreendido pelo veículo que transitava no mesmo sentido Campo Mourão/Peabiru. O motorista relatou que, ao avistar o homem, não teve tempo para desviar, resultando no impacto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram rapidamente acionadas e se deslocaram até o local. Após os primeiros atendimentos, ainda na rodovia, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Mourão, consciente, mas com diversos ferimentos.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.