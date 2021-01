Servidora pública aposentada de Nova Tebas morre em acidente

A servidora aposentada do município de Nova Tebas, Audetes Terezinha Pereira da Costa, morreu vítima de um acidente ocorrido ontem à noite, na rodovia PR 487, entre Iretama e Nova Tebas.

De acordo com as informações ela retornava de Campo Mourão com o esposo, quando o carro em que estava acabou se envolvendo em um acidente. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital de Nova Tebas, mas não resistiu aos ferimentos. Audetes morava no distrito de Bela Vista.