Caixa Econômica Federal abrirá nova agência em CM

A Caixa Econômica Federal abrirá mais 75 agências no Brasil, dentre estas três na Região Sul do Brasil, que serão abertas em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul; em Guarapuava, no Paraná; e em Campo Mourão, também no Estado do Paraná. Desta forma, somadas as outras duas agências físicas da cidade, serão três para atendimento ao público.

O prefeito Tauillo Tezelli destaca a importância da chegada de uma nova unidade desta instituição bancária ao município, por todo o atendimento que realiza, inclusive com relação a benefícios oriundos do governo federal para os munícipes locais,

“Sem dúvida alguma será mais um ponto de atendimento bancário desta instituição no que diz respeito ao atendimento ao público, no geral. É uma grande alegria para nós, sem dúvida alguma, estarmos recebendo, desta forma, esta nova agência da Caixa em nossa cidade”, destaca.