Servidor da Prefeitura de Fênix morre em acidente com charrete

Uma violenta colisão envolvendo uma charrete e um Fiat Mobi, na rodovia PRC-369, entre Barbosa Ferraz e Fênix, causou a morte do condutor do veículo de tração animal, identificado por Hiago Quinteiro, de 31 anos.

O acidente ocorreu no início da noite de ontem, quando a vítima, acompanhada da filha de 6 anos e de um adolescente de 15, retornavam para a cidade de Fênix, após participarem de uma romaria religiosa, em Barbosa Ferraz.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do automóvel, de 35 anos, trafegava sentido Barbosa Ferraz/Fênix, quando em uma curva, acabou colidindo na traseira da charrete.

Os três ocupantes da charrete foram lançados no asfalto sofrendo ferimentos. A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou as três vítimas para o Hospital Municipal de Barbosa Ferraz para atendimento. O homem, no entanto, como ferimentos mais graves, acabou entrando em óbito. A filha não teria sofrido ferimentos graves e o adolescente necessitou de atendimento médico.

O motorista do veículo, temendo ser agredido no local, procurou o destacamento da Polícia Militar de Fênix, onde relatou o ocorrido. Acompanhado da PM ele retornou ao local do acidente para as devidas as providências. A Polícia Rodoviária também esteve no local.

A charrete puxava um outro cavalo, mas nenhum dos animais morreu no acidente. Quinteiro era servidor público da prefeitura municipal de Fênix.