Show do grupo Minuano na Praça São José vai arrecadar doações para o RS

Um show com o grupo Minuano, na próxima terça-feira (28), a partir das 20h30, na Praça São José, dará sequência à campanha de arrecadação de produtos de higiene e limpeza para o Rio Grande do Sul. A ação tem o apoio do município de Campo Mourão, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e várias entidades, inclusive religiosas.

“Campo Mourão tem demonstrado solidariedade com nossos irmãos gaúchos nesse momento tão triste. Por isso pedimos mais esse gesto de bondade para arrecadarmos produtos de higiene e limpeza”, conclama a primeira-dama de Campo Mourão, Hosana Tezelli. Nesta quarta-feira (22), foi realizada uma reunião com representantes de vários segmentos para alinhamento da ação.

No dia do show, no período da tarde, um caminhão cedido pela Polícia Militar já estará na praça para arrecadação dos donativos. Durante o show também será disponibilizado QR-Code para quem optar por doação financeira via Pix.

O show também será uma doação do Grupo Minuano, originário do Rio Grande do Sul e radicado em Campo Mourão desde 1979. O grupo é reconhecido em todo país pelo estilo tradicionalista e hoje com 14 cds gravados, desponta com uma formação composta por jovens talentos.