Secretária da Saúde de Campo Mourão envolve-se em acidente e tem ferimentos leves

A secretária de Saúde da Prefeitura de Campo Mourão Camila Corchak, envolveu-se em um acidente no trânsito de Campo Mourão, nessa quinta-feira. No entanto, apesar do susto, ela sofreu apenas ferimentos leves.

Além do veículo Fiat Argo, dirigido pela secretária, o acidente envolveu ainda uma motocicleta e um GM/Onix. De acordo com as informações, a colisão ocorreu na rua Jeremias de Araújo, cruzamento com a rua Admar Ferreira Caldas, no jardim Albuquerque.

Camila dirigia pela rua Jeremias de Araújo sentido ao centro da cidade, quando ao chegar no cruzamento com a rua Admar Ferreira, foi surpreendida por uma motocicleta que avançou a preferencial.

A moto atingiu a lateral do seu automóvel. Com o impacto, Camila perdeu o controle do veículo, rodou e acabou colidindo contra um veículo Onix que estava estacionado no sentido contrário da via.

O Samu foi acionado e prestou atendimento tanto para Camila quanto para o motociclista de 22 anos. O rapaz estava trabalhando com entregas quando provocou o acidente. A Polícia Militar também foi acionada e prestou apoio ao Samu. Com ferimentos leves, ambos foram encaminhados para a UPA.