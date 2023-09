Homem é preso após ferir três pessoas com canivete durante festa em Mamborê

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 25 anos após ele ferir dois homens e uma mulher com golpes de canivete na cidade de Mamborê. A ocorrência foi registrada no início da madrugada desta sexta-feira, 8, durante a festa da Expomam que acontece na cidade.

A equipe fazia o policiamento presença na festa quando foi comunicada pelos seguranças do local sobre a briga. No local da confusão os policiais encontraram a equipe de segurança tentando conter as vias de fatos.

O rapaz armado com um canivete foi abordado e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. Na confusão ele feriu dois homens de 30 e 38 anos, que sofreram ferimentos na face, e perna esquerda, respectivamente. Outra vítima foi uma mulher de 28 anos, atendida com cortes na mão esquerda. Os três feridos receberam atendimento médico.