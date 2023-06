Rapaz morador em CM morre ao capotar veículo carregado com cigarros

Um rapaz de aproximadamente 25 anos morreu vitima de um trágico acidente na manhã desse sábado, 3, ao capotar o veículo Fiat Furgão que dirigia na rodovia PR-549, entre as cidades de Corumbataí do Sul e Barbosa Ferraz. O automóvel transportava uma carga de cigarros, supostamente contrabandeado do Paraguai.

A vítima, identificada por Kevin William, morava em Campo Mourão e teve morte instantânea. O Samu de Barbosa Ferraz foi acionado, mas o jovem já estava morto.

Pelos vestígios encontrados no local, a vítima perdeu o controle da direção do veículo e acabou capotando várias vezes, parando a cerca de 100 metros do local onde o carro ficou descontrolado.

O motorista foi ejetado do veículo durante o acidente e sofreu graves ferimentos, principalmente na cabeça, chegando a perder massa encefálica. O corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão para exame de autopsia.

Informações e foto: Coluna do Rato