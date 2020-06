Rapaz de 20 anos é a 2ª vítima fatal de acidente no anel viário

O trágico acidente ocorrido entre um Fiat Uno e um caminhão, na madrugada desta quinta-feira, no trevo de acesso ao Barreiro das Frutas, no Anel Viário (BR-158), de Campo Mourão, provocou uma segunda morte.

Cleiton Aparecido da Silva, 20 anos, que foi atendido no momento do acidente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital Santa Casa, não resistiu aos ferimentos e morreu no início da tarde

O acidente já havia tirado a vida de Maicon Michael de Andrade, 31 anos, outro passageiro do veículo. O motorista Dennis Gustavo Fidalgo, 30, continua internado.

A batida ocorreu no momento em que o caminhão cruzou a pista em sentido ao Barreiro das Frutas. Uma das vítimas teria relatado que o caminhão estava com os faróis apagados.