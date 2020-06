Discussão em meio a consumo de bebida termina em facadas

Uma mulher de 26 anos foi ferida com três golpes de faca, porém sem gravidade, durante discussão com outra mulher. A ocorrência foi registrada por volta das 13h desta quinta-feira, na rua Francisco Preisner, no jardim Batel, em Campo Mourão.

No local havia consumo de bebida alcoólica. A residência, inclusive já é um ponto conhecido da Polícia Militar por ser frequentado por pessoas que fazem uso de drogas e de bebida.

A vítima da agressão, em visível estado de embriaguez, disse que havia chegado na residência onde acabou se desentendendo com outra mulher. No calor da confusão, a agressora armou-se com uma faca e a feriu com pelo menos três golpes, mas os cortes foram apenas superficiais.

A equipe do Samu foi acionada, mas a mulher recusou atendimento médico. Ela recebeu apenas curativo nos ferimentos e não quis ser encaminhada ao hospital. A agressora fugiu.