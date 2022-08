Quatro jovens ficam feridos em capotamento próximo a Bourbônia

Um grave acidente ocorrido na tarde desse domingo, 28, deixou quatro jovens de Corumbataí do Sul com ferimentos, dois deles em estado grave. O acidente ocorreu na rodovia PR 549, próximo ao distrito de Bourbônia, sentido ao trevo de acesso a Luiziana.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual, o condutor de um veículo VW/Gol, de iniciais V.K.O.S., 19 anos, perdeu o controle da direção e capotou, vindo a parar na lateral da pista.

No veículo viajavam mais três jovens, de 15, 16 e 20 anos. Todos ficaram feridos, mas dois deles tiveram lesões mais graves, com traumatismo craniano e suspeita de fratura no quadril. Eles foram atendidos pelo Samu e encaminhados pelo Aeromédico para o Hospital Santa Casa de Campo Mourão.

Uma das vítimas teria sido ejetada do automóvel. Os outros dois jovens apresentavam escoriações leves. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual.

Com informações e fotos: Coluna News