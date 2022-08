Jovem é morto com facada no pescoço em Luiziana

A semana começou violenta na região. O jovem Alan Felipe Romano, 22 anos, foi morto com uma facada no pescoço após envolver-se em uma discussão em uma tabacaria, na cidade de Luiziana. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira.

Após o primeiro desentendimento o agressor saiu, mas retornou logo depois com uma faca. Uma nova discussão teria ocorrido, culminando com a facada no pescoço da vítima. Uma equipe da saúde do município foi ao local e o rapaz foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, onde acabou morrendo.

O criminoso fugiu e ainda não foi identificado.A Polícia Civil iniciou a investigação para tentar identificar o autor do crime e fazer a prisão. Ainda nas últimas horas, um homem baleado em Janiópolis e, na cidade de Quinta do Sol, uma pessoa foi esfaqueada.