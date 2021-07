Policiais atuam como socorristas para salvar motociclista em grave acidente

Policiais da Rádio Patrulha e da Rotam, do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Campo Mourão, atuaram como socorristas na noite deste sábado, para salvar a vida de um motociclista envolvido em um grave acidente de trânsito.

É que no momento do acidente, equipes do Samu e Siate estavam envolvidos em outros atendimentos e não puderam comparecer ao local. A colisão entre uma moto Honda Biz, de 125cc e uma caminhoneta S10, ocorreu na avenida Ney Braga, quase em frente ao portão do cemitério municipal.

Segundo as informações, a caminhoneta e a moto seguiam no mesmo sentido, quando o condutor do automóvel fez a conversão para a direita, sem perceber a aproximação do motociclista. Com isso, acabou fechando o rapaz e provocando a batida.

Na queda, o motociclista teve ferimentos graves. Uma viatura da Polícia Militar, sob o comando do tenente Gabriel, deu o primeiro suporte, tendo o apoio de um integrante da imprensa, João Silvestrin, que também é bombeiro civil.

A vítima inspirava cuidados, com um corte profundo em uma das pernas e gerando muito sangramento. Os policiais acionaram o socorro para atender a vítima, mas nenhuma ambulância estava disponível na cidade.

Foi então que começou uma corrida contra o tempo para salvar a vida do jovem, que precisava ter o sangue estancado. A princípio não havia fratura, mas o corte profundo, necessitava de atendimento com urgência, pois a vítima estava perdendo muito sangue.

O socorro foi feito por policiais da RPA e da Rotam, sob o comando do Subtenente Jota Silva, que prestaram o atendimento à vítima. Com o sangramento contido, o rapaz foi colocado no banco traseiro da viatura da Rotam e encaminhado para o Pronto Socorro para avaliação médica.

No hospital, ele foi levado para o centro cirúrgico, pois seu quadro clínico era bastante grave.

Fotos e informações: Rafael Braz – Patrulha 190