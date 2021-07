Mais um acidente entre carro e moto na Perimetral

Em mais um acidente entre carro e moto, registrado em Campo Mourão, uma pessoa ficou ferida. O acidente ocorreu por volta das 8h deste domingo, na Perimetral Tancredo Neves, cruzamento com a rua São Paulo, próximo ao semáforo da loja Havan.

De acordo com as informações, tanto a motocicleta da marca Honda de 150cc, quanto o veículo GM/Celta, seguiam pela perimetral, sentido Parque de Exposições/Rodoviária. A colisão ocorreu quando o piloto da moto, de 25 anos, que puxava uma carretinha com extintores, foi fazer uma conversão.

A motorista do carro, que seguia logo atrás, não percebeu a manobra do motociclista e acabou batendo. Com o impacto, o rapaz caiu e sofreu alguns ferimentos. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado para o Hospital Pronto Socorro. A condutora do automóvel não se feriu.