Polícia Civil apreende carro que atropelou jovens durante ensaio de fanfarra

A Polícia Civil que mantinha as buscas pelo GM/Monza, dirigido pelo rapaz que atropelou na tarde desse domingo, 4, um grupo de jovens pertencente a uma fanfarra, no centro de Campo Mourão, apreendeu o automóvel hoje.

No interior do veículo, encontrado em uma residência no conjunto Arnaldo Bronzel II, havia latas de cerveja e no parabrisas, fios de cabelo, que seriam das vítimas atropeladas. O carro e o material apreendido foram entregues na delegacia para perícia.

Os jovens, que fazem parte do grupo de Desbravadores da Igreja Adventista do 7º Dia de Campo Mourão, ensaiavam a fanfarra na tarde de domingo, na rua Roberto Brzezinski, quase em frente à igreja Adventista, quando o veículo os atropelou.

Cinco ficaram feridos e foram hospitalizados, mas passam bem. O motorista parou no local, mas depois acelerou e fugiu, por medo de ser agredido por pessoas que cercaram o carro e tentaram tirá-lo a força do automóvel.

Ontem ele se apresentou na delegacia com um advogado e deu essa versão, porém não quis responder outras perguntas da polícia, se reservando ao direito de permanecer calado e também não quis apresentar o veículo..