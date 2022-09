Biblioteca Municipal divulga programação de aniversário

Neste mês de setembro a Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello comemora 65 anos. Para marcar o aniversário, uma programação de atividades foi sendo preparada. Nos dias 8,13,14,21 e 28 no período da tarde, será realizada a Hora do Conto, seguida de visitas guiadas.

No dia 10, tem Histórias no Coreto; dia 16 Roda de Contação de Histórias com a terceira idade e fechando a programação no dia 30, às 19h30, Sarau Literário “Biblioteca Egydio 65 anos”. Os leitores da biblioteca poderão deixar uma mensagem de aniversário em um painel que está sendo confeccionado e ainda participar do projeto Selfie na Biblioteca.

HISTÓRIA

A Biblioteca Municipal foi fundada na década de 50 por iniciativa da comunidade, durante um evento denominado “Baile do Livro”. Em 30 de setembro de 1957, foi encampada oficialmente pela administração municipal, na gestão do então prefeito Roberto Brzezinski.

A Biblioteca Pública Municipal Prof. Egydio Martello é uma das mais tradicionais instituições de cultura do município de Campo Mourão, contando com um acervo que possui literaturas brasileiras, estrangeiras, e de escritores mourãoenses bem como livros técnicos e de pesquisa, conta ainda com acervo de periódicos, fotografias, fitas de vídeo, obras em Braille, etc.

Utilizando o Sistema Pergamum para catalogação e informatização do acervo busca oferecer ao leitor um atendimento de qualidade, promovendo um acesso amplo e democrático aos livros a arte e a literatura. A biblioteca está instalada no prédio histórico Estação da Luz Dom Eliseu Simões Mendes, localizado no centro da cidade.

Ainda este mês na Biblioteca Cidadã haverá contações de histórias (dia 14) e oficina de mosaico em EVA (dia 21).