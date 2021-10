Pista molhada provoca acidente com tombamento na rodovia PR 487

Em mais um acidente ocorrido na rodovia PR 487, um veículo Fiat Fiorino Furgão chegou a tombar, ficando com as quatro rodas para cima. A colisão foi com um GM/Prisma, no início da noite desta terça-feira, enquanto chovia.

Os dois veículos seguiam sentido Luiziana a Campo Mourão e a colisão ocorreu próximo ao posto Avança Paraná. De acordo com as informações, o motorista da Fiorino de 36 anos fazia uma ultrapassagem, quando o veículo teria aquaplanado.

Com isso o motorista perdeu o controle, bateu na lateral do Prisma, saiu da pista e acabou tombando. O condutor do Prisma de 37 anos também perdeu o controle e foi parar fora do acostamento.

Os veículos tiveram danos de grande monta, mas os motoristas não se feriram. Os próprios policiais desviraram o veiculo. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para fazer o boletim de ocorrências e apurar as circunstâncias do acidente.