Briga entre vizinhos deixa homem ferido a tiros em Quinta do Sol

Um homem foi ferido com tiros nas costas durante uma confusão com seu vizinho em Quinta do Sol. O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (19), na rua Urano.

A Polícia Militar foi acionada por uma mulher, que informou que a confusão estava ocorrendo em frente a sua residência. Ela relatou que sua casa estava sendo alvo de pedradas.

Os policiais foram ao local e encontraram um homem caído na rampa da calçada de acesso à garagem da residência todo ensanguentado. Ele foi atendido por uma ambulância do município, mas dizia não saber quem teria atirado.

A polícia constatou que os tiros foram disparados por uma espingarda puxa fieira. Foram aproximadamente oito perfurações nas costas da vítima, que foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro de Campo Mourão pelo Samu.

De acordo com testemunhas, o autor dos disparos foi um vizinho, já identificado, porém não encontrado. Ainda segundo as testemunhas, tudo começou após um desentendimento entre o atirador, seu filho e a vítima.

O homem ferido teria apedrejado a casa do suposto autor do disparo e ainda danificado o veículo dele, um VW/Gol. O automóvel teve o vidro traseiro quebrado e o porta malas amassado pela vítima.

Após os disparos, o autor se evadiu do local, juntamente com seu filho. Os policiais fizeram buscas, mas não localizaram os suspeitos. A espingarda que teria sido usada no crime foi apreendida jogada em um terreno baldio, no meio de um bananal, nos fundos da residência do autor.

Uma machadinha também foi encontrada na porta da residência da vítima. A Polícia Civil de Engenheiro Beltrão vai investigar o crime.

