Pedestre morre em mais um acidente de trânsito em Campo Mourão

Em plena Semana Nacional do Trânsito em que as ações de prevenção têm se intensificado em todo o Brasil, Campo Mourão registra mais um acidente com óbito. Foi na madrugada deste domingo, 24, na rua Santa Rita, próximo ao Demop, no jardim Silvana.

A vítima, Maykon Rodrigo Pereira, 35 anos, morreu atropelada por um veículo que não parou no local. O condutor, ou condutora, fugiu sem prestar socorro, porém, pedaços do veículo ficaram espalhados na rua.

Pessoas que passaram logo em seguida viram Pereira caído no asfalto e acionaram o Samu e a Polícia Militar. A vítima recebeu atendimento, mas não resistiu aos graves ferimentos. A Polícia Civil esteve no local para proceder as investigações e apurar as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado para o IML.

O mês de setembro tem sido marcado por tragédias no trânsito de Campo Mourão. No dia 15, um motociclista de 52 anos, identificado por João Pavezi, perdeu a vida ao cair embaixo do rodado de uma carreta na Perimetral Tancredo Neves e, no mesmo dia, uma mulher de 56 anos, também morreu ao cruzar de bicicleta na frente de outro caminhão.

O acidente ocorreu na rua Miguel Luiz Pereira, no semáforo de acesso ao Lar Paraná. A bicicleta ficou presa embaixo do rodado traseiro do caminhão. A vítima, Denilda de Souza Pereira, chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos.