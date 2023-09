Campo Mourão perde no RS e se despede da Liga Nacional de Futsal

O Campo Mourão Futsal bem que tentou, mas não conseguiu a sonhada classificação para a fase dos playoffs da Liga Nacional. O Carneirão perdeu por 3 a 2 para a Assoeva, do Rio Grande do Sul, na noite deste sábado, 23, depois de buscar um resultado adverso de 2 a 0, empatando em 2 a 2 e sofrer o terceiro gol há seis segundos para o final.

Campo Mourão fez um jogo equilibrado, e em cinco participações desde sua estreia em 2019, essa é a primeira vez que o tricolor mourãoense fica de fora da segunda fase da Liga.

Em São Paulo o Umuarama venceu o Santo André e iluminou as chances de Campo Mourão e Marreco avançar

A foca agora no Paranaense Série Ouro, já classificado para a fase do mata-mata.