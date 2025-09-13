Pedestre fica ferido após ser atropelado por motocicleta em Campo Mourão

Um pedestre de 38 anos ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta na noite dessa sexta-feira (12), na rua Euláila Carneiro de Campos, próximo ao Supermercado Alvorada, em Campo Mourão.

De acordo com informações, o motociclista descia a via no sentido ao jardim Cidade Nova, quando o homem tentou atravessar a rua. O condutor não conseguiu evitar o impacto, e o pedestre acabou atingido.

Com a colisão, a vítima foi arremessada ao chão, sofrendo ferimentos e apresentando suspeita de fratura em uma das pernas. Equipes do Samu foram acionadas e encaminharam o homem em estado moderado a uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. O motociclista, com a queda, também sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SAMU..