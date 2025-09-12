Prefeitura de Campo Mourão define prazos para obras no Cemitério Municipal

Construções e reformas no Cemitério Municipal São Judas Tadeu, em Campo Mourão, visando o Dia de Finados, devem ser executadas até 30 de outubro. Já a pintura e limpeza de túmulos podem ser realizadas até o dia 31. O prazo está oficializado em decreto publicado no órgão oficial eletrônico da prefeitura.

Para execução dos serviços, é preciso solicitar autorização no setor de administração do Cemitério. No Dia de Finados fica proibido qualquer espécie de serviço no interior do cemitério. “É importante que as pessoas comecem adiantar esses serviços porque se deixar para fazer em cima do prazo pode não dar tempo”, lembra a responsável pela administração do Cemitério, Janete Iori.

Outra observação feita por Janete é sobre materiais plásticos que acumulam água. “Pedimos para que as pessoas evitem vasos ou flores que acumulem água nos túmulos, bem como as embalagens de plástico que devem ser retiradas das flores”, reforça.

COMÉRCIO

Também foi publicado decreto que define as datas para cadastramento do comércio ambulante em frente ao Cemitério Municipal nos dias 1 e 2 de novembro. Quem já é cadastrado deve se recadastrar entre 6 e 17 de outubro. Caso sobrem vagas, serão aceitos novos cadastros entre os dias 20 e 24 de outubro.