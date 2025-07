Homem com tornozeleira eletrônica é preso com moto furtada em CM

Um homem de 29 anos foi preso no final da tarde desta terça-feira, 29, pela Polícia Militar em Campo Mourão após ser flagrado com um coldre de pistola e uma motocicleta com alerta de furto, além de uma pequena porção de substância entorpecente.

A equipe policial realizava patrulhamento na região do Lar Paraná quando recebeu informações de que uma motocicleta furtada estaria em uma residência, e que o responsável pelo veículo possuía uma arma de fogo. No local, os policiais avistaram um homem com tornozeleira eletrônica em frente à casa, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura.

Ao receber voz de abordagem, o suspeito desobedeceu e correu para o interior da residência. A equipe o acompanhou e, mesmo após nova ordem de parada, ele tentou resistir, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Após ser imobilizado, foi localizado em sua cintura um coldre de arma de fogo, tipo pistola.

Nos fundos do imóvel, os policiais encontraram a motocicleta coberta com um lençol. Em buscas no local, também foi apreendida uma porção de 16 gramas de maconha.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para os procedimentos cabíveis.