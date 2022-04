Parte de carreta bitrem carregada de óleo vegetal tomba no Anel Viário

A segunda parte da carroceria de uma carreta bitrem carregada com óleo vegetal tombou na noite desta quarta-feira, na rodovia PR 158, trecho do anel viário, em Campo Mourão. O motorista disse que carregou em Campo Mourão e seguia para Marialva, onde faria a entrega.

O acidente ocorreu no momento em que o motorista fez uma manobra brusca para desviar de pedaços de pneus que estavam sobre a pista. Com isso, a segunda parte da carroceria acabou tombando e espalhando o óleo vegetal sobre a pista e também às margens da rodovia.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e espalhou serragem na pista para evitar o risco de outros acidentes. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual e Federal, além de representantes da Polícia Ambiental e Instituto Água e Terra (IAT), também estiveram no local para fazer o levantamento do acidente e o impacto causado pelo produto que espalhou por mais de 50 metros.