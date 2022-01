Pai, mãe e três filhas morrem em trágico acidente na BR 376

Cinco pessoas da mesma família – pai, mãe e três crianças – morreram vítimas de um trágico acidente nesta quarta-feira (12) na rodovia BR-376 em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. A família viajava em um caminhão com placas de Rondonópolis (MT) que acabou saindo da pista e capotando.

Enquanto o Corpo de Bombeiros atendida a ocorrência, um caminhão desgovernado bateu no caminhão da corporação. Segundo informações o veículo carregado com madeira chegou buzinando e quase atropelou pessoas que estavam na rodovia. Elas precisaram se jogar para as laterais. Ninguém se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista precisou ser interditada, gerando um congestionamento de aproximadamente 18km. A carreta estava carregado com ureia, e parte da carga se espalhou pela lateral da rodovia. Segundo os bombeiros, a família morreu no local.

As crianças eram três meninas, de dois, nove e 12 anos, além do motorista, de 39 anos, e da esposa, de 33. Os pais foram identificados por Dislei Martins Ramos, e Geisebel Pereira de Souza. As filhas são Anna Luiza Souza Martins, 12 anos, Amanda Priscila Souza, 8 anos, e Rebeca Souza Martins, 2 anos.

