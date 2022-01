Assinado contrato com empresa que vai explorar o transporte coletivo

Foi assinado na manhã desta quarta-feira (12), o contrato com a empresa Melissa Transportes, de Campo Largo, vencedora da licitação para explorar o transporte coletivo urbano em Campo Mourão por um período de 10 anos. A proposta vencedora foi com tarifa no valor de R$ 4,81. A homologação do processo licitatório foi publicada no órgão oficial eletrônico no dia 30 de dezembro.

Segundo o chefe do Departamento de Suprimentos, Sérgio Portela, com a assinatura do contrato está encerrada a fase de recursos do processo. O próximo passo será a emissão da ordem de serviço. “A partir da emissão da ordem de serviço a empresa tem 180 dias para iniciar o transporte”, explica Portela.

O diretor da empresa, Rodrigo Corleto Hoelzl, disse que já foram iniciadas as tratativas técnicas para confirmar a data de início da operação, prevista inicialmente para o mês de março. “A gente pretende se instalar em Campo Mourão com toda a infraestrutura que o contrato exige”, disse Rodrigo. O edital exige 16 veículos, com 13 em operação, entre ônibus e microônibus.

O processo licitatório do transporte coletivo foi iniciado em 2019 e contempla todo o atendimento do serviço de transporte no município, como itinerário, frota de veículos, integração das linhas para embarque e desembarque, previsão de isenções de tarifas, fiscalização, entre outros pontos.

“É um processo bastante complexo, que exigiu aprovação de lei na Câmara, estudos técnicos da Secretaria de Planejamento, análise do Conselho Municipal de Transportes e durante o trâmite teve vários recursos de empresas que geraram suspensões. Mas tudo foi feito dentro da transparência e legalidade”, completa Portela.