Pai e filha ficam feridos em acidente com moto

Em mais uma colisão envolvendo carro e moto, em Campo Mourão, pai e filha ficaram feridos, no início da tarde de hoje, no jardim Cidade Nova. O acidente ocorreu por volta das 13h30, no cruzamento da rua Hideji Kobayashi com a rua Oliveira Zanini.

A moto, uma Honda Fan, 125cc, era conduzida por um homem de 44 anos, que levava a filha de 20 anos na garupa. Ele seguia pela rua Hideji Kobayashi, quando a condutora de um GM/Ônix (placas Mercosul – Campo Mourão), de 35 anos, que transitava pela rua Oliveira Zanini, acabou invadindo a preferencial.

Com o impacto, a jovem que estava na garupa foi parar em cima do capô do veículo, sofrendo alguns ferimentos. O condutor da moto também sofreu ferimentos leves.

Os dois foram atendidos pela equipe do Siate e encaminhados ao hospital Pronto Socorro. Quando os policiais e a equipe de socorro chegaram ao local a moto já havia sido removida, porém, o condutor apresentou a documentação, comprovando que não havia nenhum tipo de irregularidade.