Cheguei nos 60+ e agora? como será o mercado de trabalho

De acordo com o estudo feito pelo IBGE, em 2060 haverá mais pessoas na faixa do 60+ do que jovens, isso refletirá no mercado de trabalho também, e se ele não se atualizar entrará em colapso. Mas isso não é algo tão distante assim, cada vez mais pessoas estão abdicando de ficar em casa e voltando a trabalhar.

E muitos são os motivos pelo qual alguém da terceira idade queira voltar ao mercado do trabalho: querer uma renda extra devido a um valor baixo da aposentadoria; querer uma rotina e se manter ativo; ajudar filhos e netos com as demandas financeiras; ocupar o seu tempo ou simplesmente não se sentir isolado. O fato é que a ingressão dos 60+ no mercado de trabalho é uma realidade cada vez maior no Brasil.

Mas por que o empregador deveria se importar com isso, pelo menos agora? Por que contratar alguém que, teoricamente, não está mais tão apto para trabalhar? Bem, um dos motivos é a produtividade. De acordo com um estudo feito em 35 países desenvolvidos, a produtividade de pessoas acima dos 60 é maior do que a dos mais jovens, já que eles não têm outros compromissos como a faculdade ou criar uma família, sendo assim, eles acabam pondo o trabalho em primeiro lugar, se dedicando mais. Outros dados importantes de serem considerados são: ter havido um aumento de 30% de busca a empregos por pessoas do 60+ desde 2015; entre 2016 e 2017 as buscas por trabalho por pessoas dessa faixa etária duplicaram; apenas 11% das empresas do mercado brasileiro mantém programas de contratação de profissionais maduros.

Outro dado muito interessante é que 9 entre 10 empresas no Brasil acreditam que os profissionais acima de 50 anos demonstram mais equilíbrio emocional e comparados aos mais jovens. Pensando nisso tudo, a Faculdade Unicampo juntamente com o Curso de Psicologia, nesta terça-feira (15) vai promover uma livesobre os 60+ no mercado de trabalho às 19h30 pelo Youtube. A liveterá apoio do Sebrae e trará os Professores Luciano Antônio da Rosa e Marco AntonioBerbel(Faculdade Unicampo) e Rose Colchon (Sebrae) como palestrantes.