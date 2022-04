Pai e filha de três meses são ejetados de carro em acidente na BR 272

Um grave acidente ocorrido por volta das 19h desse domingo na BR 272, em Goioerê, deixou uma criança de apenas três meses ferida. Os pais dela também tiveram ferimentos. Com o impacto, a criança e o pai foram ejetados do veículo e tiveram ferimentos graves.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois veículos seguiam sentido Janiópolis a Goioerê quando colidiram entre si. Na sequência, um deles, VW/Novo Gol, com placas de Toledo, atingiu violentamente a traseira de um terceiro veículo, VW/Gol Ls, com placas de Catanduva/SP.

Com o impacto, o Gol de São Paulo foi arremessando para o sentido contrário da via, onde posteriormente veio a incendiar-se.

Já o Gol com placas de Toledo foi parar a aproximadamente 150 metros de distância do local do acidente, porém, seu condutor evadiu-se antes da chegada da equipe PRF. No interior do veículo haviam várias latas de cerveja. O outro veículo evadiu-se do local, não sendo localizado até o momento.

No veículo Gol, atingido na traseira, viajavam o casal e a filha de três meses. O condutor e a filha foram ejetadas do veículo, o que indica que ambos não usavam o cinto de segurança e o bebe conforto, respectivamente.

A mulher foi resgatada por populares e retirada do veículo que logo em seguida pegou fogo. A criança foi socorrida por terceiros e encaminhada sem sinais vitais ao Hospital Municipal de Goioerê, porém, ela foi reanimada pelo médico plantonista e posteriormente removida para a UTI da Santa Casa de Campo Mourão, onde também foram encaminhados seus pais em estado grave.

Fonte: Assessoria de Comunicação/PRF