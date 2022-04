Chapa única na eleição da Acicam, Ben-Hur é candidato a reeleição

Na última quinta-feira (7/4) foi encerrado o prazo estabelecido de registro de chapa para concorrer na eleição da nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), que acontece no próximo dia 13 de abril (quarta-feira). A única chapa registrada (“Acicam Para Todos” – Gestão 2022/2024) é presidida por Ben-Hur Berbet, que já comanda a entidade desde 2020.

A votação vai se estender das 13 às 18 horas no auditório “Marta Kaiser”, no último pavimento do Centro Empresarial Cidade. Poderão votar todos os associados em situação regular perante a entidade e a apuração terá início logo após o encerramento da votação. A proclamação do resultado também vai marcar a posse oficial da nova diretoria.

Nos 68 anos da Acicam, a mais antiga entidade empresarial de Campo Mourão e da região, em apenas duas eleições concorreram mais de uma chapa: em 1987 e em 2010.

Do quadro social da entidade – com cerca de 1.200 associados – fazem parte empresas de todos os portes (micro, pequenas, médias e grandes), além de muitos profissionais liberais. A maior das empresas associadas a Acicam, com sede na cidade, é a Coamo Agroindustrial Cooperativa, que lidera o ranking de empresa do gênero na América do Sul. Proporcionalmente ao porte do Município, a entidade está entre as principais associações comerciais do Estado.

CHAPA

A única chapa inscrita para a eleição da Acicam está assim composta: presidente – Ben-Hur Roberval Teixeira Berbet; 1º vice-presidente – Nobutochi Kimura; 2º vice-presidente – Francisco Aparecido Viudes; 3º vice-presidente – Queila Barbosa da Silva;

4º vice-presidente – Paulo César Gomes; 5º vice-presidente – Alcir José Goldoni; 1º secretário – Itamar Zeni; 2º secretário – Raphael Menechini Neto; 1º tesoureiro – Rui André Laverde; 2º tesoureiro – Valerio Dell Est Pereira; diretores adjuntos – João Ernesto da Silva, Eloi Ricardo C. Bonkoski e Fernando Yukio Mizote.

O Conselho Deliberativo é composto por Alcir Rodrigues da Silva, Rodrigo Machado da Luz, Nestor Ocimar Bisi, Celso Pereira Júnior, Elton Rogério de Souza, Paulo Antônio Marques Carreira, Leandro José Torino, Geraldo Sebastião dos Santos, Neusa Yumie Isseyri, Newton dos Santos Leal, Maria Goretti de Arruda Bezerra, Michael Zachytko Cavalcante, Eduardo José Marques, Sidinei Generoso Rabelo e Evandro Breschiliare.

Já o Conselho Fiscal é integrado por Ivone de Lourdes Capristo Malho, Mariza Pante Ferreira e Juliano Alves Bergamaschi (efetivos), Denir Daleffe, Isaias Zilli Biazin e Suzana de Moraes Alves (suplentes).

A chapa aponta ainda os departamentos da Acicam e seus titulares: SPC – Nobutochi Kimura e Deonildo Rorato; CONJOVE – Valerio Dell Est Pereira; Conselho da Mulher Executiva – Queila Barbosa da Silva; Departamento Industrial – Edenilson Carlos de Oliveira; Departamento Jurídico – Leonardo Haruo Medeiros Hiroki; Departamento Assistência Físico Contábil – Idnei Hundsdorfer; Departamento Assistência de Imprensa – Ivan Marcelo Chiroli; Departamento de Relações Públicas – Eloi Ricardo C. Bonkoski; Departamento de Promoções e Eventos – Donizeti Santos Pereira; Departamento Patrimônio – Antônio Ribeiro da Rosa; Departamento de Responsabilidade Social – Márcio Rogério de Abreu.

GALERIA

Pela presidência da Acicam já passaram: Oscar Franco Wolf (1953/55), Ivo Mário Trombini (1964/66), Delcides Constantino Miguel (1966/68), Antônio Teodoro Silveira (1968/69), Rosalino M. Salvadori (1969/70), Alcides Bertaia (1971/72), Dorli Carleto (1972/74), Antônio Cotrin (1974/76/78), José Batista Filho (1978/79 – 1º semestre), Aniceto J. D. Santos (1978/79 – 2º semestre), Adalberto Gouveia (1979/81), Zaluir Pedro Assad (1981/83), Jintaro Ikeda (1983/85), Dilmar Daleffe (1985/87), Luiz Carlos Cavalheri (1987/89), Celso H. Tanaka (1989/91), Alcídio Pereira (1981/83), Jintaro Ikeda (1993/95), João Roberto Breschiliare (1995/97), Marcos Antônio Corpa (1997/99), Oscar Sumio Azuma (1999/2001), Marco Antônio Kunzler (2001/2003),

Eloi Ricardo C. Bonkoski (2003/2006), Nestor Ocimar Bisi (2006/2010), José Nelson Botega (2010/2012), Ivan Marcelo Chiroli (2012/2014), Newton dos Santos Leal (2014/2016), Paulo Cesar Gomes (2016/2018), Alcir Rodrigues da Silva (2018-2020) e Ben-Hur Berbet (2020-2022).