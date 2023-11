Operação Finados foi marcada por acidentes trágicos na região e oito mortes

O Batalhão de Polícia Rodoviária encerrou nesta segunda-feira, 6, a Operação Finados 2023 em todo o Estado. Pela 4° Companhia da Policia Rodoviária que abrange a região Noroeste do Estado, foram registrados 16 acidentes, resultando em 20 pessoas feridas e oito mortes. O acidente mais violento ocorreu na PRC-158, entre Campo Mourão e Peabiru na madrugada desse domingo, quando um GM/Celta pegou fogo após colisão frontal com um GM/Corsa. Os três ocupantes do Celta morreram carbonizados.

A maioria dos acidentes foram causados por imprudência e negligência por parte dos motoristas, tendo algumas pessoas inocentes sendo afetado por essas condutas.

Nas ações de fiscalizações realizadas nesse período de feriado prolongado, foram capturados 1.117 imagens de radar por excesso de velocidade, e 196 testes de etilômetros foram realizados dos quais duas pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante, sendo uma delas encaminhada à Delegacia de Polícia pelo crime de embriaguez.

As equipes ainda realizaram 220 notificações por outras infrações de trânsito e fizeram a apreensão de 587 kg de maconha e 39.645 pacotes de cigarros contrabandeados, além de vários produtos eletrônicos oriundos ilegalmente do Paraguai.

A Policia Rodoviária Estadual ressalta a importância quanto a responsabilidade dos condutores que trafegam nas rodovias estaduais quanto a respeito dos limites de velocidade e sinalização, além da questão das condutas quanto ao consumo de álcool na condução dos veículos.