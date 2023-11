Acidente na rodovia PR-082 mata morador de Engenheiro Beltrão

Uma colisão frontal entre dois automóveis na rodovia PR-082, saída de Engenheiro Beltrão para Quinta do Sol, na noite de ontem, causou a morte de Everaldo Soares, 59 anos. A vítima morava em Engenheiro Beltrão.

Soares dirigia uma picape Saveiro, sentido a Quinta do Sol, quando ocorreu a colisão frontal com outro automóvel, um Peugeot 408, que vinha em sentido contrário e invadiu a contramão.

Com o impacto, os dos carros ficaram com a parte frontal destruídas. Soares que estava sozinho no veículo, morreu no local. O motorista do outro automóvel, de 61 anos, sofreu ferimentos generalizados e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, sendo encaminhado a uma unidade hospitalar em Campo Mourão.

A trágica morte de Everaldo causou grande comoção em Engenheiro Beltrão, onde ele era bastante conhecido. Além de muitos amigos, ele deixa três filhas.