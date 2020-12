Onze feridos em acidente com ônibus que vinha de SP para CM

Pelo menos onze pessoas ficaram feridas após o tombamento de um ônibus que vinha de São Paulo para Campo Mourão. O acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (29), por volta das 03h30, na rodovia PR-151, entre as cidades de Ponta Grossa e Carambeí, na região dos Campos Gerais.

Além do motorista, outros dez passageiros sofreram ferimentos, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), mas nenhum deles com gravidade. Ainda segundo a PRE. dois foram encaminhados para o Hospital Regional e nove para o Pronto Socorro de Ponta Grossa. O coletivo era ocupado por 40 passageiros, com idade entre 19 e 78 anos.

O local do acidente precisou ser parcialmente interditado por algumas horas, já que o coletivo ficou tombado sobre a pista. As vítimas foram atendidas por equipes do Siate e do Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária não divulgou as causas do acidente.

Fonte: DC-CampoGerais