CM/Futsal anuncia remanescentes para temporada 2021

Depois de um ano fora do comum, onde os desafios foram maiores que os previstos no início da temporada por conta de uma pandemia que pegou a todos de surpresa, o Campo Mourão Futsal vai passar por mudanças, especialmente no seu elenco.

Permanece no grupo, dentre os que ficam do atual elenco, o fixo Caio Barros, cujo desempenho ao longo do ano o credencia a continuar defendendo as cores do carneiro tricolor. Prestes a completar 31 anos, o jogador vai para sua terceira temporada no Campo Mourão, e terminou a atual como capitão da equipe, sendo responsável por receber a taça de campeão da Liga Paraná, título conquistado neste mês de dezembro.

Quem também seguirá para o terceiro ano vestindo a camisa do carneirão é o pivô artilheiro Fabinho, um dos nomes mais aplaudidos pelo torcedor mourãoense, especialmente no ano passado quando foi artilheiro da Série Ouro e Liga Paraná e terceiro melhor goleador da Liga Nacional. Com 32 anos é um dos mais experientes do grupo e terá novamente a responsabilidade de balançar as redes dos adversários e embalar o time para as vitórias.

Outro que ganhou a confiança da comissão técnica e diretoria é o jovem goleiro Renato, de apenas 20 anos. Apesar da pouca idade, demonstrou personalidade ao substituir o então titular Deivd em jogos da Liga Nacional durante o ano, e também fica no elenco de 2021, cheio de boas expectativas.