Mulheres mortas em acidente na PR 487 moravam em Campo Mourão

As duas mulheres mortas no trágico acidente ocorrido ontem à tarde, na rodovia PR-487, na saída para Luiziana, foram identificadas por Aparecida Silva de Lima, 75 anos, e Julia Miranda Penteado, 58.

Ambas moravam em Campo Mourão, nos conjuntos Fortunato Perdoncini e Tropical. Elas eram passageiras do VW/Gol envolvido no acidente com mais duas caminhonetas.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o veículo Toyota Hilux, seguia sentido Luiziana/Campo Mourão quando o condutor perdeu o controle e colidiu na traseira da caminhoneta GM/S10 que trafegava no mesmo sentido.

Com o impacto, a S10 foi arremessada contra o VW Gol que seguia em sentido contrário. As duas mulheres, passageiras do Gol, morreram no local e os três motoristas foram hospitalizados em Campo Mourão. Os três automóveis são emplacados em Campo Mourão.