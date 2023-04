Atendimento de 5 UBS vão ter mudança temporária de local

A partir do dia 2 de maio o atendimento das Unidades Básicas de Saúde Tropical, Urupês, Lar Paraná, Cohapar e Guarujá vão mudar de local. A mudança é temporária enquanto os prédios dessas unidades passarão por reformas.

Durante o período das reformas a UBS Avelino Piacentini atenderá das 7 às 13 horas e à tarde (das 13 às 19 horas) o atendimento será feito pela equipe da UBS Tropical.

Na UBS Damferi o atendimento no período da tarde será da equipe da UBS Lar Paraná. Já a equipe do Cohapar vai atender na UBS Pio XII, também das 13 às 19 horas. Nesse mesmo horário a UBS Copacabana vai receber a equipe da UBS Urupês. A equipe do Guarujá atenderá no Clube de Mães do bairro das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

No dia 28 de abril, as Unidades Tropical, Urupês, Lar Paraná, Cohapar e Guarujá estarão fechadas para organização interna dos atendimentos que iniciarão em novo local a partir de 2 de maio.