Mulher vítima de acidente na BR 369 morre no hospital

A passageira do veiculo Cobalt, identificada por Elora Madeiro de Souza, cerca de 25 anos, vítima do grave acidente ocorrido no início da tarde de hoje, próximo ao pedágio da rodovia BR 369, não resistiu aos ferimentos. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no final da tarde no hospital Central Hospitalar, em Campo Mourão.

O acidente deixou ferido também o condutor do Cobalt e também o motorista do outro veículo envolvido no acidente, uma Fiat Toro, placas de Mamborê.

Elora Madeiro, morava em Passo Fundo (RS). Segundo as informações, o motorista da Toro, cerca de 50 anos, teria invadido a pista contrária, logo após passar pelo pedágio, sentido Campo Mourão/Mamborê.

O condutor do Cobalt, de 25 anos, ainda tentou desviar, mas seu veículo foi atingido na lateral. Equipes da Viapar, Corpo de Bombeiros de Campo Mourão e o Aeromédico do Samu estiveram no local e prestaram atendimento às vítimas. O motorista da Toro foi levado ao hospital por terceiros.