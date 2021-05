Caminhão passa por cima de motociclista, cai em ribanceira e mata três

Um trágico acidente entre um caminhão e uma motocicleta, causou a morte de três pessoas na tarde deste domingo, na rodovia PR 487, entre Campo Mourão e Iretama. O acidente ocorreu no local conhecido como “curva da ponte torta”, onde outros acidentes com óbito já ocorreram.

Morreram no acidente o motorista do caminhão, Renan Zaneti dos Santos,21 anos, o passageiro (ainda não identificado), e o motociclista, Luan Henrique de Almeida Ferreira, 23 anos.

Segundo as informações, ao se aproximar da curva, o passageiro do caminhão teria percebido muita fumaça, como se a lona de freio estivesse queimando.

Logo em seguida, já na curva, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária, passou por cima do motociclista, que vinha em sentido contrário e caiu na ribanceira, de cerca de 25 metros.

O motociclista e o motorista do caminhão morreram no local. O passageiro do veículo chegou a ser socorrido pelo Aeromédico do Samu, foi encaminhado a um hospital, em Maringá, mas devido a gravidade do acidente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão também deu apoio no atendimento, por ser um local de difícil acesso. Conforme as informações apuradas no local, o motorista do caminhão morava em Araruna, de onde saiu com destino a Curitiba.

Já o motociclista, que era personal e músico, retornava do Thermas Jurema, onde havia feito uma apresentação. Ele morava em Campo Mourão. Os dois corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal de Campo Mourão.