Mulher tomba veículo na área central de Campo Mourão e fica ferida

O primeiro acidente de trânsito de outubro foi registrado no início da madrugada desta sexta-feira, (1), em Campo Mourão. Foi por volta da 0h15, na avenida Manoel Mendes de Camargo, entre as ruas Pitanga e Mamborê, quando a motorista de um GM/Corsa acabou tombando.

Segundo as informações, ela dirigia pela avenida, sentido Centro/Lar Paraná, quando ao chegar próximo do Instituto Médico Legal (IML), acabou perdendo o controle da direção, subindo no canteiro central, batendo em uma árvore e tombando o automóvel.

O veículo ficou com as rodas para cima. Com a batida a motorista de 24 anos ficou ferida. Mesmo machucada ela saiu do carro e aguardou a chegada de populares que acionaram o resgate.

Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local para fazer Boletim de Ocorrências e apurar as circunstâncias do acidente, enquanto a vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada até o hospital Central Hospitalar com ferimentos moderados.